« Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » : 9e étape dans la miellerie de Jean-Bernard Fayel ! Miel du Pays de Conques Sénergues, 17 septembre 2023, Sénergues.

Le ruches de nos ancêtres :

Ruches-troncs et ruches-paille : pièces authentiques ou recréées et remises en activité.

La présentation de ce savoir-faire ancestral par Jean-Bernard Fayel se conclura par une dégustation de miel et la découverte du vieux four à pain restauré et fonctionnel.

Miel du Pays de Conques Chemin de Lestaral, Anglars, 12320 Senergues Sénergues 12320 Aveyron Occitanie 06 78 29 01 10 http://www.miel-conques.fr Profitez d’une expérience de dégustation et d’achat de miel ainsi que de produits issus de la ruche tels que le pollen, le miel en rayon, le pain d’épices, le savon, les bonbons, et bien plus encore. Des animations sont disponibles pour les individus et les groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

