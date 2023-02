MIEL DE MONTAGNE+JULIEN GRANEL L’USINE, 11 mars 2023, ISTRES.

MIEL DE MONTAGNE+JULIEN GRANEL L’USINE. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 21:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 9.75 à 9.75 euros.

LA REGIE CULTURELLE SCENES ET CINES ET L’USINE PRESENTENT L-R-22-003759 Le premier de?crypte sans pression son existence , le second visite les souvenirs épars d’euphorie juvénile, de fêtes foraines et de bubble gum. Miel de Montagne et Julien Granel proposent de la pop électronique subtile et contagieuse. Deux performances scéniques magnétiques et détonantes juste avant le printemps vous attendent à L’Usine. Sucre et « cooleur » sont au rendez-vous pour un double concert cool,truffé de groove irrésistibles et de pépites feel good.

L’USINE ISTRES RN 569 Rassuen Bouches-du-Rhone

9.75 EUR

