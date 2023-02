MIEL DE MONTAGNE LE KRAKATOA, 4 mai 2023, MERIGNAC.

MIEL DE MONTAGNE LE KRAKATOA. Un spectacle à la date du 2023-05-04 à 20:30 (2023-05-04 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

PEEL PRODUCTIONS (l.2-1123091&3-1123092) en accord avec W LIVE (lic.L-D-21-489/L-D-21-490) et W Spectacle (L-R-19-417) présente +1ERE PARTIE MIEL DE MONTAGNE Pour son premier EP sorti en juin 2018, Miel de Montagne apparaît simplement dans le paysage musical français: sur des productions électroniques teintées de pop, il chante la vie simple, celle qu’il mène à la campagne en compagnie de ses parents. Avec lui, chaque instant de vie peut se transformer en chanson. La tristesse de voir le chien de son enfance vieillir devient un slow chanté le sourire aux lèvres (Slow Pour Mon Chien). L’envie de liberté se métamorphose en tube de l’été option naturiste (Pourquoi Pas). Un aveu sincère de ne pas toujours comprendre le sens de la vie en un featuring désarmant de sincérité avec sa maman (Tu n’y Connais Rien). Et la joie d’obtenir son permis quand on habite à la campagne devient un hymne pour tous les candidats au précieux sésame (Permis B Bébé, premier single de son album). Entre jeune homme attachant et boute-en-train plein de bonnes idées, il se place au croisement entre la pop sérieuse de Flavien Berger ou Muddy Monk et les excentricités musicales de Jacques ou Salut C’est Cool qu’il côtoie au sein de son label Pain Surprises. Pour son premier album, Miel de Montagne s’enfonce plus loin dans un décryptage sans pression de son existence : celle d’un jeune de homme de 24 ans parfois perdu, avec l’espoir d’un rayon de soleil dans la voix. Des émotions universelles chantées dans des textes désarmant de sincérité. Le résultat ne donne pas une musique simple mais honnête. Et c’est ce qu’il y a de plus difficile à exprimer pour cette nouvelle génération. Ces vérités pleines d’envie de vivre sont à découvrir son premier album éponyme. JULIEN GRANEL Deux ans après son premier EP Bagarre Bagarre, Julien Granel signe avec brio la bande son de l’été et poursuit son odyssée chromatique avec Cooleur, son premier album solaire et envoûtant. Tandis que bruissent les premiers accords de Cooleur, des souvenirs épars d’euphorie juvénile, de fêtes foraines et de bubble gum reviennent en mémoire. Avec ses mélodies orchestrales, ses accents pop et funky et ses collaborations explosives, Cooleur apparaît comme une ode à la joie chromatique et viendra assurément faire secouer la tête des cool kids. Pour son retour en fanfare, Julien s’est entouré de Pedro Winter, le patron du label Ed Banger, du duo Montréalais Chromeo et de Jean Charles de Castelbajac. Sa rencontre avec son manager met un sérieux coup d’accélérateur à un parcours sans faute. Une fois son diplôme du conservatoire en poche et après un détour express en fac de musicologie à Bordeaux, ils vont toquer à la porte de Cinq7, son label, qui décide de signer Julien séance tenante. Lors d’un concert à Bordeaux, la carrière de Julien prend un tournant décisif. Ce soir-là, il se produit aux côtés d’Angèle. La chanteuse Belge est d’emblée séduite et lui propose de l’accompagner dans une tournée des Zéniths de près de 40 dates. Pendant deux ans, Julien Granel rode à ses côtés des mélodies en première partie de spectacle et parfait une performance scénique magnétique et détonante. Entre les concerts, Julien donne naissance à deux singles et un EP remarqués : « Défait » (2019), « Danse Encore » (2019) et « Bagarre Bagarre » (2020). Au travers de cet album délibérément cool, truffé de groove irrésistibles, de jam brûlantes et de pépites feel-good, Julien Granel nous déroule le tapis rouge pour un été supa dupa cool. Miel de Montagne

LE KRAKATOA MERIGNAC 3, Avenue Victor Hugo Gironde

