MIEL DE MONTAGNE + JULIEN GRANEL LA BELLE ELECTRIQUE, 2 mars 2023, GRENOBLE.

MIEL DE MONTAGNE + JULIEN GRANEL LA BELLE ELECTRIQUE. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 20:00 (2023-03-02 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Deux ans après son premier EP Bagarre Bagarre, Julien Granel signe avec brio la bande son de l’été et poursuit son odyssée chromatique avec Cooleur, son premier album solaire et envoûtant. Tandis que bruissent les premiers accords de Cooleur, des souvenirs épars d’euphorie juvénile, de fêtes foraines et de bubble gum reviennent en mémoire. Avec ses mélodies orchestrales, ses accents pop et funky et ses collaborations explosives, Cooleur apparaît comme une ode à la joie chromatique et viendra assurément faire secouer la tête des cool kids. Pour son retour en fanfare, Julien s’est entouré de Pedro Winter, le patron du label Ed Banger, du duo Montréalais Chromeo et de Jean Charles de Castelbajac. Pour son premier EP sorti en juin 2018, Miel de Montagne se révèle avec des productions électroniques teintées de pop. Il chante la vie simple, celle qu’il mène à la campagne avec ses parents, ses histoires d’amour, son skate et son chien. Des punchlines qui reviennent comme autant de ritournelles. Chaque situation peut se transformer en chanson. Et c’est ce que l’on retrouve en 2019 sur son premier album pour lequel il va plus loin dans le décryptage sans pression de son existence : celle d’un jeune de homme de 24 ans parfois un peu perdu avec l’espoir d’un rayon de soleil dans la voix, drôle et profond, léger et désabusé, danseur de fête. Le résultat est une musique qui ressemble à la nouvelle génération, décomplexée , hybride, décloisonnée, avec des tubes comme Pourquoi Pas et Permis B écoutés plusieurs millions de fois, une tournée dans toute la France avec la Cigale de Paris comme apothéose. Les 11 titres reflètent à merveille la palette d’émotions et les pensées qui traversent le quotidien de Miel de Montagne. Parfois mélancolique, parfois songeur mais toujours plein d’envies d’aventures, ce disque rappelle tour à tour les extases ordinaires de Philippe Delerm ou Jirô Taniguchi et la musique magnétique de Mac de Marco et Flavien Berger. Julien Granel, Miel de Montagne

Votre billet est ici

LA BELLE ELECTRIQUE GRENOBLE 12 ESPLANADE ANDRY FARCY Isere

Deux ans après son premier EP Bagarre Bagarre, Julien Granel signe avec brio la bande son de l’été et poursuit son odyssée chromatique avec Cooleur, son premier album solaire et envoûtant.

Tandis que bruissent les premiers accords de Cooleur, des souvenirs épars d’euphorie juvénile, de fêtes foraines et de bubble gum reviennent en mémoire. Avec ses mélodies orchestrales, ses accents pop et funky et ses collaborations explosives, Cooleur apparaît comme une ode à la joie chromatique et viendra assurément faire secouer la tête des cool kids. Pour son retour en fanfare, Julien s’est entouré de Pedro Winter, le patron du label Ed Banger, du duo Montréalais Chromeo et de Jean Charles de Castelbajac.

Pour son premier EP sorti en juin 2018, Miel de Montagne se révèle avec des productions électroniques teintées de pop. Il chante la vie simple, celle qu’il mène à la campagne avec ses parents, ses histoires d’amour, son skate et son chien. Des punchlines qui reviennent comme autant de ritournelles.

Chaque situation peut se transformer en chanson. Et c’est ce que l’on retrouve en 2019 sur son premier album pour lequel il va plus loin dans le décryptage sans pression de son existence : celle d’un jeune de homme de 24 ans parfois un peu perdu avec l’espoir d’un rayon de soleil dans la voix, drôle et profond, léger et désabusé, danseur de fête.

Le résultat est une musique qui ressemble à la nouvelle génération, décomplexée , hybride, décloisonnée, avec des tubes comme Pourquoi Pas et Permis B écoutés plusieurs millions de fois, une tournée dans toute la France avec la Cigale de Paris comme apothéose.

Les 11 titres reflètent à merveille la palette d’émotions et les pensées qui traversent le quotidien de Miel de Montagne. Parfois mélancolique, parfois songeur mais toujours plein d’envies d’aventures, ce disque rappelle tour à tour les extases ordinaires de Philippe Delerm ou Jirô Taniguchi et la musique magnétique de Mac de Marco et Flavien Berger.

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici