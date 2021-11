Paris Maison des Initiatives étudiantes (MIE) - Bastille île de France, Paris MIE EXPRESSE Maison des Initiatives étudiantes (MIE) – Bastille Paris Catégories d’évènement: île de France

Participez à la chasse aux trésors étudiants de Paris ! Le mercredi 3 novembre à 15H30, la MIE organise une chasse aux trésors étudiante dans Paris (MIE EXPRESSE). Durant le parcours, les participant.es pourront visiter les lieux cultes de Paris et de repérer les bons plans étudiants. 3 groupes se constitueront qui partiront de 3 lieux différents : Université Paris 1 (90 rue de Tolbiac)

Université Paris 3 (13 rue Santeuil)

Université Paris 7 (Campus Grands Moulins) Des lots seront donnés au groupe gagnant de la MIE EXPRESSE ! RDV Mercredi 3 novembre à 15H30 sur l’un des 3 campus pour le top départ ! Animations -> Autre animation Maison des Initiatives étudiantes (MIE) – Bastille 50 rue des Tournelles Paris 75003

Contact : MAISON DES INITIATIVES ETUDIANTES mie@paris.fr https://mie.paris.fr/ https://www.facebook.com/mieparis https://twitter.com/mieparis?lang=en

