Webinar PRF – Spécial pro’ MIE de Roubaix, 11 avril 2023, Roubaix. Webinar PRF – Spécial pro’ Mardi 11 avril, 09h00 MIE de Roubaix Sur inscription, en visioconférence Ce webinar est réservé aux professionnels de l’emploi et de la formation. Le Programme Régional de Formation (PRF) recense toutes les formations pour l’année à venir, dans la région Hauts-de-France. En 2023, ce sont plus de 240 actions de formation et environ 8400 places de formation seront ouvertes, dans tous les secteurs d’activité et sur tout le territoire de la Métropole Lilloise. Le temps d’un webinar, nous vous proposons de découvrir ce nouveau Programme Régional de Formation. Rendez-vous le : Au programme ! Présentation des nouveaux enjeux, nouveaux programmes et nouveaux attributaires du PRF Métropole Lilloise.

Présentation du Guide PRF 2023, réalisé par Proch'Info Formation.

