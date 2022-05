MIDSUMMER FESTIVAL – OUVREZ VOS OREILLES Condette Condette Catégorie d’évènement: Condette

MIDSUMMER FESTIVAL – OUVREZ VOS OREILLES Condette, 1 juillet 2022, Condette. MIDSUMMER FESTIVAL – OUVREZ VOS OREILLES Centre de l’Entente Cordiale

Chapelle

1 rue de la Source Condette

2022-07-01 – 2022-07-02

Centre de l’Entente Cordiale

Chapelle

1 rue de la Source Condette 62360 Condette Rencontre avec Julien Chauvin, directeur musical du Concert de la Loge CHAPELLE à 18H30

DURÉE : 30MN +33 3 21 21 73 65 http://www.chateau-hardelot.fr/ Rencontre avec Julien Chauvin, directeur musical du Concert de la Loge CHAPELLE à 18H30

DURÉE : 30MN Centre de l’Entente Cordiale

Chapelle

1 rue de la Source Condette

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Condette Autres Lieu Condette Adresse Centre de l'Entente Cordiale Chapelle 1 rue de la Source Ville Condette lieuville Centre de l'Entente Cordiale Chapelle 1 rue de la Source Condette

Condette Condette https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/condette/

MIDSUMMER FESTIVAL – OUVREZ VOS OREILLES Condette 2022-07-01 was last modified: by MIDSUMMER FESTIVAL – OUVREZ VOS OREILLES Condette Condette 1 juillet 2022

Condette