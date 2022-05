MIDSUMMER FESTIVAL – LES DIMANCHES HEUREUX – PROMENONS-NOUS DANS LE MARAIS

2022-06-26 – 2022-06-26 Les chanteurs du Quatuor A’dam nous emmènent dans une balade musicale et matinale à travers le marais de Condette. Anthony, guide nature d’Eden 62, nous fait découvrir l’environnement riche et exceptionnel de cette réserve naturelle. Un moment convivial ponctué de haltes inattendues.

Départ à la Maison du Garde

Gratuit

Sur réservation

A 10H30

Durée : 1H45

