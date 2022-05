MIDSUMMER FESTIVAL – LES DIMANCHES HEUREUX – LE JARDIN DES IMAGINAIRES Condette, 26 juin 2022, Condette.

MIDSUMMER FESTIVAL – LES DIMANCHES HEUREUX – LE JARDIN DES IMAGINAIRES Centre culturel de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette

2022-06-26 – 2022-07-02

Centre culturel de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette 62360

Condette Musiciens et comédiens investissent les Jardins du Château. Chansons de marins de l’époque élisabéthaine résonnent avec les contes des Mille et une nuit revisités.

Le dimanche 26 juin 2022

Entre 14h30 et 17h30

Séances :

14H30 : Les Corsaires d’Elisabeth

15H00 : Florence et Moustafa

15H45 : Les Corsaires d’Elisabeth

16H15 : Florence et Moustafa

17H00 : Les Corsaires d’Elisabeth

Aux Jardins du Château

Gratuit

+33 3 21 21 73 65 http://www.chateau-hardelot.fr/

Centre culturel de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette

