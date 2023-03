MidSummer Festival 2023 THEATRE ELISABETHAIN, 23 juin 2023, CONDETTE.

Chateau d’Hardelot – CCEC (Lic.R-2021-005736/37/41) présente ce spectacle Opéra parodique d’après les textes de Corneille, Carolet et Romagnesi et les musiques de Charpentier, Lully, Rameau…Louis-Noël Bestion de Camboulas | direction musicalePierre Lebon | mise en scène et scénographieBertrand Killy | création lumièreZoé Langlade et Manon Naudet| costumesBenoit Dratwicki | conseiller musicalJuliette Guignard | cheff e de projetAvecLucile Richardot | MédéeFlannan Obé| JasonIngrid Perruche | CréuseMatthieu Lécroart | CréonEugénie Lefebvre | Cléone (actrice)Pierre Lebon | ArcasMédée à travers son destin tragique empli de trahisons, de poisons, de magie, de meurtres… peut aussi magnifiquement nous faire rire !C’est le pari des parodies d’opéra, un genre à succès à l’époque baroque dans lequel les opéras célèbres donnaient lieu à de nombreux spectacles parodiques au succès très populaire ! Ainsi naquirent plusieurs parodies de Médée et Jason, raillant aussi bien la tragédie de Corneille, que l’opéra de Marc-Antoine Charpentier et celui moins connu de François-Joseph Salomon. Avec ce spectacle, on se moque aussi bien de l’anti-héros Jason, que du Roi-mégalo Créon, ou encore d’une actrice qui se prend pour une célèbre cantatrice…L’ensemble Les Surprises nous invite à la rencontre des genres, du tragique et du comique, du théâtre, de la danse et de la musique, du vaudeville et d’airs sérieux, d’airs des démons et d’airs de marins.Création. Avec le soutien de l’OARA et la Ferme de Villefavard en Limousin – Centre culturel de rencontre. DUREE : 1H45 sans entracteRéservation PMR : 03.21.21.73.65

THEATRE ELISABETHAIN CONDETTE CHATEAU D’HARDELOT Pas-de-Calais

Médée à travers son destin tragique empli de trahisons, de poisons, de magie, de meurtres… peut aussi magnifiquement nous faire rire !

C’est le pari des parodies d’opéra, un genre à succès à l’époque baroque dans lequel les opéras célèbres donnaient lieu à de nombreux spectacles parodiques au succès très populaire ! Ainsi naquirent plusieurs parodies de Médée et Jason, raillant aussi bien la tragédie de Corneille, que l’opéra de Marc-Antoine Charpentier et celui moins connu de François-Joseph Salomon. Avec ce spectacle, on se moque aussi bien de l’anti-héros Jason, que du Roi-mégalo Créon, ou encore d’une actrice qui se prend pour une célèbre cantatrice…

L’ensemble Les Surprises nous invite à la rencontre des genres, du tragique et du comique, du théâtre, de la danse et de la musique, du vaudeville et d’airs sérieux, d’airs des démons et d’airs de marins.

Création. Avec le soutien de l’OARA et la Ferme de Villefavard en Limousin – Centre culturel de rencontre.



DUREE : 1H45 sans entracte

Réservation PMR : 03.21.21.73.65

