Melgven 29140 Melgven Cet événement est proposé par la médiathèque de Melgven dans le cadre de la Fête de la musique 2021, en partenariat avec le Service culturel de Melgven et la MJC Le Sterenn Pour la Midsommar, les Suédois se préparent à faire la fête.

Isak, jeune Suédois en service volontaire européen dans la commune d’Elliant fera découvrir sa culture.

