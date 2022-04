Midori (MENACE) – DJ SET La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 26 mai 2022

de 20h00 à 22h00

gratuit

Midori, leader du label MENACE, est producteur français naviguant entre France et Japon. Nouveau venu dans les rendez-vous hebdomadaires des sessions d’écoutes de la Petite Halle il proposera un Dj set vinyle le jeudi 10 février. INFOS PRATIQUES La Petite Halle Située sur la gauche de la Grande Halle de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Entrée libre ! Possibilité de se restaurer sur place! La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

