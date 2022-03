Midori (MENACE) – DJ SET La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Midori (MENACE) – DJ SET La Petite Halle, 14 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 avril 2022

de 20h00 à 23h00

gratuit

Midori : Midori, leader du label MENACE, est producteur français naviguant entre France et Japon. Nouveau venu dans les rendez-vous hebdomadaires des sessions d’écoutes de la Petite Halle il proposera un Dj set vinyle le jeudi 10 février. Ecouter : https://soundcloud.com/midorimenace Suivre : https://www.facebook.com/midorimenace/ Label MENACE : https://www.facebook.com/menaceparis — INFOS PRATIQUES La Petite Halle Située sur la gauche de la Grande Halle de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Entrée libre ! Possibilité de se restaurer sur place! La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Contact : https://www.facebook.com/events/4724342087688749/ Concert;Musique

Date complète :

2022-04-14T20:00:00+01:00_2022-04-14T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Petite Halle Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville La Petite Halle Paris Departement Paris

La Petite Halle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Midori (MENACE) – DJ SET La Petite Halle 2022-04-14 was last modified: by Midori (MENACE) – DJ SET La Petite Halle La Petite Halle 14 avril 2022 La Petite Halle Paris Paris

Paris Paris