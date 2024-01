Midnight Waves Les Disquaires Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

Midnight Waves : les vagues de minuit qui vous feront danser jusqu’au bout de la nuit.

Midnight Waves: un mélange de passion et d’émotions mis au devant de la scène avec ses cinq membres, Elisa à la voix, Liv à la voix et au clavier, Romane à la batterie, Elek à la basse et Simon à la guitare. Un jeune groupe de pop rock indie qui vous fera vibrer, danser et chanter.

Rencontrés dans l’école de rock Park Slop Rock School, ces derniers se sont liés d’amitié autour de la musique pour finalement s’unir au sein de Midnight Waves. Morceaux autour de l’envie de liberté, de s’évader, des folies nocturnes et de l’amour d’une vie pouvant être fragile.

Mais Midnight Waves c’est avant tout un coup de foudre musical, une alchimie, un amour pour la musique indéfinissable.

Midnight Waves c’est les vagues de minuit qui vous emporteront jusqu’au bout de la nuit.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Midnight Waves