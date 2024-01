Midnight Kiss Les Disquaires Paris, mercredi 17 janvier 2024.

Le mercredi 17 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant PAF : 5 EUR

Retrouvez Midnight Kiss en co-plateau avec Supersolos et Songware.

Midnight Kiss (indie songs) :

Du nom d’un obscur film z d’horreur / policier mêlant vampires et cuir noir de Joel Bender à l’évocation d’une promesse de baiser tant convoité lorsque pointe timidement l’heure bleue, voici un nom qui évoque des visions de pérégrinations nocturnes sans destination dans une ville qui ne veut plus dire son nom, mais son heure. Celle du crime. Celle de Rym, chanteuse qui a su trouver en Ben, le guitariste compositeur, et en Faez le batteur, les complices idéaux pour se livrer au crime passionnel parfait : raconter les bleus à l’âme de l’existence, sous couvert de l’anonymat et de l’obscurité.

Chanter une mélopée nocturne qui remue et rend les rencontres soudainement plus belles, car fugaces et se tenant à la frontière d’aujourd’hui et de demain.

PJ Harvey, Calexico ou encore Patrick Watson sont les inspirations d’hier convoquées pour nimber les chansons de Midnight Kiss d’une empreinte sonore familière, mais aussi pour mieux proposer une trajectoire personnelle à qui veut les entendre : se perdre dans les bras de quelqu’un à minuit n’a jamais été aussi beau. »

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://lesdisquaires.com/event/midnight-kiss/

