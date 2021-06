Midi running RDV devant Planète Bien-Etre, 10 juin 2021-10 juin 2021, Rouen.

Midi running

du jeudi 10 juin au mercredi 27 octobre à RDV devant Planète Bien-Etre

Rafraîchissez votre culture générale lors de circuits d’environ 5 km le temps du midi en footing ou en marche rapide. Chaque mois un thème différent … À vos baskets ! Rouen est un formidable terrain de jeu auquel on ne prête pas assez attention. Et si nous redécouvrions notre belle ville sous un nouveau jour, ludique et sportif. Le circuit est ponctué d’arrêts pour trouver un détail amusant ou écouter une petite anecdote en rapport avec le thème. Sorties animées par Laurence Catel: Rouennaise, sportive et passionnée d’histoire et de patrimoine… Parcours de 5kms Rendez-vous à 12h15 : devant Planète Bien-Etre, 13 rue Racine, Rouen En marche rapide (1h) / En footing (45 min) Publics : Débutants avec fond sportif et petite pratique du footing 10 juin en marche rapide « Enseignes à l’ancienne » 22 juin en footing « Enseignes à l’ancienne » 13 juillet en marche rapide « Saint Romain et les gargouilles » 30 juillet en footing « Saint Romain et les gargouilles » 18 août en marche rapide « l’amour à Rouen » 31 août en footing « L’amour à Rouen » 10 sept en marche rapide « Rouen, ville drapière » 28 sept en footing « Rouen, ville drapière » 12 oct en footing « les vikings » 27 oct en marche rapide « les vikings »

4 à 12 participants maximum, tarif 5 €

Visite sportive

RDV devant Planète Bien-Etre 13 rue Racine, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



2021-06-10T12:15:00 2021-06-10T13:15:00;2021-06-22T12:15:00 2021-06-22T13:00:00;2021-07-13T12:15:00 2021-07-13T13:15:00;2021-07-30T12:15:00 2021-07-30T13:00:00;2021-08-18T12:15:00 2021-08-18T13:15:00;2021-08-31T12:15:00 2021-08-31T13:00:00;2021-09-10T12:15:00 2021-09-10T13:15:00;2021-09-28T12:15:00 2021-09-28T13:00:00;2021-10-12T12:15:00 2021-10-12T13:00:00;2021-10-27T12:15:00 2021-10-27T13:15:00