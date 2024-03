MIDI REGARD avec Antonella Trovisi : les secrets d’une restauratrice Palais des Beaux-Arts Lille, vendredi 5 avril 2024.

MIDI REGARD avec Antonella Trovisi : les secrets d’une restauratrice Un ou une invité.e pose un regard personnel sur les œuvres du musée. Vendredi 5 avril, 12h30 Palais des Beaux-Arts

Découvrez les dessous de cet univers méconnu qu’est la restauration d’œuvres d’art. Antonella Trovisi a régulièrement le privilège de travailler en tête à tête avec les œuvres du musée, elle en a choisi quelques-unes pour vous révéler certaines des techniques qui redonnent vie et éclat à des tableaux souvent abîmés par le temps et parfois même en péril.

