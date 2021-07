MIDI NOUS LE DIRA | Cie Superlune Le Carré Blanc – Spectacle, 22 octobre 2021, Tinqueux.

MIDI NOUS LE DIRA | Cie Superlune

Le Carré Blanc – Spectacle, le vendredi 22 octobre à 19:00

**Le foot féminin sert de toile de fond à ce spectacle sur la passion, l’espoir et la persévérance, associant un très beau texte et une énergie musicale qui ne peuvent que parler au public des nouvelles générations.** Dans une heure, Nadja saura si elle a été sélectionnée pour la prochaine Coupe du Monde des moins de 20 ans. Pour tromper l’attente, elle se filme avec son portable, convoque toutes les femmes qui l’entourent, entend leur histoire. A qui s’adresse cette vidéo ? A la jeune femme qu’elle sera dans 10 ans. Soutenu en live par une musique électronique et une chorégraphie inspirée de la gestuelle sportive, ce spectacle file la métaphore footballistique pour dépeindre la jeunesse d’aujourd’hui, ses liens avec les autres générations, ses rêves, ses espoirs et ses combats, spécialement au féminin. **Spectacle accueilli en partenariat avec Nova Villa dans le cadre du festival Méli’Môme** _Texte : Joséphine Chaffin – Mise en scène : Clément Carabédian et Joséphine Chaffin – Avec : Lison Pennec (jeu) et Anna Cordonnier (musique) – Scénographie et lumières : Julie-Lola Lanteri, assistée de Mathilde Domarle – Production : Compagnie Superlune – Avec l’aide : de l’Association Beaumarchais – SACD – Le texte est édité : aux Éditions Espaces 34, en partenariat avec la M.E.E.T – Hypolipo et avec le festival Les Nuits de l’Enclave et le festival FRAGMENT(S) – Coproduction : ARTCENA, Association Beaumarchais-SACD, L’Arc-Scène Nationale Le Creusot, Département de la Saône et Loire / Résidences : La Scène Nationale de Mâcon, L’Arc -Scène Nationale Le Creusot, Théâtre du Fil de l’eau, La Minoterie – Pôle de création jeune public et d’éducation artistique, Les Tréteaux de France – Centre Dramatique National_

4 à 8 €

Le foot féminin sert de toile de fond à ce spectacle sur la passion, l’espoir et la persévérance, associant un très beau texte et une énergie musicale qui parleront au public des nouvelles générations

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T19:00:00 2021-10-22T20:15:00