Nantes Médiathèque Espace Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Midi musique / Les cordes s’en mêlent Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Midi musique / Les cordes s’en mêlent Médiathèque Espace Jacques Demy, 8 juin 2021-8 juin 2021, Nantes. 2021-06-08 Lieu : Salle Jules VallèsSur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr

Horaire : 12:30

Gratuit : oui Tout public Lieu : Salle Jules VallèsSur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr Trio chant, violon et danse par Isabelle Soccoja en mezzo-soprano, Marie-Violaine Cadoret au violon et Lucia Gervanosi à la danse. Un voyage musical du 13e au 20e siècle, des chants monastiques du Livre Vermeil de Montserrat, en passant par le 18e italien, jusqu’à la modernité de John Cage et d’Arturo Gervanosi, le tout couronné par une mise en danse de la pièce Solo yo. Médiathèque Espace Jacques Demy 24 Quai de la Fosse Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Espace Jacques Demy Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes