Nantes Médiathèque Espace Jacques Demy

Nantes

Midi musique / Le Magnificat et le menuet Médiathèque Espace Jacques Demy, 12 octobre 2021, Nantes. 2021-10-12 Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr

Horaire : 12:30

Gratuit : oui Tout public Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr Conférence musicale par Marie-Emmanuel Biette Une plongée dans l’histoire de la musique à travers l’exploration du Magnificat et du menuet, pièces dont nous découvrirons les dynamiques d’évolution de l’époque médiévale à la période contemporaine. Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

