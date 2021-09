Nantes Médiathèque Espace Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Midi musique / Dans les coulisses du trombone Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 12:30

Gratuit : oui Tout public Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr Concert-causerie par Luc Herbaut À travers un concert en solo, depuis la musique de la Renaissance jusqu’au funk, découvrez le fonctionnement et l’histoire de cet instrument qui exprime aussi bien la puissance et la majesté, que la douceur et la mélancolie. Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

