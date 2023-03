Midi Musical – Palais Garnier (Paris) PALAIS GARNIER PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Midi Musical – Palais Garnier (Paris) PALAIS GARNIER, 18 juin 2023, PARIS. Tarif : 33.0 à 39.0 euros. MIDI MUSICAL Concert de musique de chambre par les musiciens de l'Orchestre de l'Opéra national de Paris4 dimanches par saison, les musiciens de l'Orchestre de l'Opéra national de Paris vous invitent à partager une heure de musique de chambre dans la grande salle du Palais Garnier. Orchestre de l'Opéra National de Paris PALAIS GARNIER PARIS Place de l'Opéra Paris

