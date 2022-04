“Midi, Musée, Musique” au musée Les Pêcheries de Fécamp Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

“Midi, Musée, Musique” au musée Les Pêcheries de Fécamp Fécamp, 22 juin 2022, Fécamp. “Midi, Musée, Musique” au musée Les Pêcheries de Fécamp Fécamp

2022-06-22 12:30:00 12:30:00 – 2022-06-22

Fécamp Seine-Maritime Midi-Musée-Musique c’est une pause déjeuner musicale le temps d’une heure … Grand succès et salle comble ce midi pour la reprise des Midi-Musée-Musique au Musée des Pêcheries en collaboration avec le Conservatoire de musique de Fécamp. Pour cette reprise, la couleur jaune était à l’honneur avec une présentation d’un objet des collections, le fameux ciré de Terre-Neuvas, et des morceaux de musique évoquant cette couleur. Mercredi 22 juin à 12h30

Musée des Pêcheries avec la couleur bleue. Midi-Musée-Musique c’est une pause déjeuner musicale le temps d’une heure … Grand succès et salle comble ce midi pour la reprise des Midi-Musée-Musique au Musée des Pêcheries en collaboration avec le Conservatoire de musique de Fécamp. Pour… +33 2 35 10 60 00 Midi-Musée-Musique c’est une pause déjeuner musicale le temps d’une heure … Grand succès et salle comble ce midi pour la reprise des Midi-Musée-Musique au Musée des Pêcheries en collaboration avec le Conservatoire de musique de Fécamp. Pour cette reprise, la couleur jaune était à l’honneur avec une présentation d’un objet des collections, le fameux ciré de Terre-Neuvas, et des morceaux de musique évoquant cette couleur. Mercredi 22 juin à 12h30

Musée des Pêcheries avec la couleur bleue. Fécamp

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Ville Fécamp lieuville Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

“Midi, Musée, Musique” au musée Les Pêcheries de Fécamp Fécamp 2022-06-22 was last modified: by “Midi, Musée, Musique” au musée Les Pêcheries de Fécamp Fécamp Fécamp 22 juin 2022 Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime