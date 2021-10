Rouen Musée des Antiquités Rouen, Seine-Maritime Midi-musée Musée des Antiquités Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Musée des Antiquités, le mardi 16 novembre à 12:30

Jeux du cirque, jeux de hasard ou de stratégie…venez découvrir ou redécouvrir les divertissements des Gallo-romains. Une pause récréative qui vous permettra d’explorer une autre face de la vie quotidienne des normands de l’Antiquité à l’époque gallo-romaine. A partir de 18 ans

Tarif : 3€ / Réservation obligatoire

