Midi Minuit foyer municipal Gueugnon, vendredi 26 avril 2024.

Midi Minuit Seule en scène, Julie Roux est Johanna, une femme que l’alcool conduit dans un monde qui se défile. Vendredi 26 avril, 20h00 foyer municipal

Début : 2024-04-26T20:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:30:00+02:00

Les bouteilles tintent, tout tangue, rien ne tient à Johanna et rien ne la retient.

« Est-ce que je bois trop ? » Pour répondre à cette question, encore faudrait-il pouvoir se la poser.

Pas facile avec celle-là, qui ne vous lâche pas du goulot et se distille dans votre cerveau, altérant sans modération la perception des choses.

Fiction ? Réalité ? Temps présent ? Comment savoir ?

Peut-être faudra-t-il à Johanna avoir bu tout ce qu’elle était, tout ce qu’elle avait pour qu’émergent peu à peu la conscience et le goût de la vie.

foyer municipal 9 place general de gaulle 71130 gueugnon Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

