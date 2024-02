Midi Micro-Folie Pôle des énergies Bourganeuf, lundi 4 mars 2024.

Midi Micro-Folie Pôle des énergies Bourganeuf Creuse

La Micro-Folie qu’est ce que c’est ? ‍♀️

Une Micro-Folie est un espace modulable offrant un accès ludique aux œuvres des plus grands musées nationaux grâce au Musée numérique, cœur du dispositif, qui présente plus de 3 200 œuvres numérisées, issues du réseau de 205 établissements culturels partenaires qu’ils soient nationaux, régionaux et internationaux. Elle est conçue comme une structure culturelle de proximité, largement ouverte pour soutenir et rendre visible les initiatives locales.

Il vous est proposé un Midi Micro-Folie sur le thème de la collection MEXICO. Visite libre et gratuite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 12:30:00

fin : 2024-03-04 15:00:00

Pôle des énergies 19 Route de la Cascade

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine

