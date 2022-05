Midi Gastronomique Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Midi Gastronomique Haguenau, 26 mai 2022, Haguenau. Midi Gastronomique Haguenau

2022-05-26 11:30:00 – 2022-05-26

Haguenau Bas-Rhin EUR Cette année l’ensemble des artisans des métiers de la bouche et commerçants de la CAP Alsace de Haguenau se feront un plaisir de vous accueillir lors de ce rendez-vous annuel, sucré-salé qui émerveillera les papilles. Spectacles et animations musicales, vous seront également proposés lors de cette journée. Passage d’une fanfare… Cette année l’ensemble des artisans des métiers de la bouche et commerçants de la CAP Alsace de Haguenau se feront un plaisir de vous accueillir lors de ce rendez-vous annuel, sucré-salé qui émerveillera les papilles. Spectacles et animations musicales, vous seront également proposés lors de cette journée. Passage d’une fanfare… Haguenau

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse Ville Haguenau lieuville Haguenau Departement Bas-Rhin

Haguenau Haguenau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haguenau/

Midi Gastronomique Haguenau 2022-05-26 was last modified: by Midi Gastronomique Haguenau Haguenau 26 mai 2022 Bas-Rhin Haguenau

Haguenau Bas-Rhin