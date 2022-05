Midi du Musée : Dualités Montbéliard, 5 mai 2022, Montbéliard.

Midi du Musée : Dualités Rue du Château Musée du Château Montbéliard

2022-05-05 12:30:00 – 2022-05-05 13:30:00 Rue du Château Musée du Château

Montbéliard Doubs

EUR 0 -2 Un autoportrait énigmatique côtoie un mur rythmé d’horloges et de marteaux, une frénésie printanière et colorée répond à un manège en mouvement, un orage gronde tandis que l’Allan s’écoule paisiblement à Sainte-Suzanne… Que signifient ces associations intrigantes et a priori absurdes, ces confrontations surprenantes voire déroutantes ?

S’émancipant volontairement d’un parcours chronologique, niant la hiérarchie des genres, l’exposition met en perspective ses collections beaux-arts et fait dialoguer œuvres modernes et contemporaines autour de thématiques antagoniques – Mythes et réalités, Caché et dévoilé, Éternel et éphémère, Bruit et silence.

La lecture proposée joue sur les contrastes et les rapprochements, formels et conceptuels, tout en laissant la possibilité aux visiteurs d’en faire leur propre interprétation. Plus de 80 peintures et sculptures choisies, disposées en duos ou trios, incitent à observer, s’interroger et imaginer. Histoires, sons, couleurs et formes s’animent au gré des cheminements. « Dualités » revisite ainsi les collections beaux-arts et offre un nouveau regard sur les œuvres.

musees@montbeliard.com +33 3 81 99 22 57 https://www.montbeliard.fr/fr/no/mes-sorties-mes-activites/agenda/midi-du-musee-4.html

Un autoportrait énigmatique côtoie un mur rythmé d’horloges et de marteaux, une frénésie printanière et colorée répond à un manège en mouvement, un orage gronde tandis que l’Allan s’écoule paisiblement à Sainte-Suzanne… Que signifient ces associations intrigantes et a priori absurdes, ces confrontations surprenantes voire déroutantes ?

S’émancipant volontairement d’un parcours chronologique, niant la hiérarchie des genres, l’exposition met en perspective ses collections beaux-arts et fait dialoguer œuvres modernes et contemporaines autour de thématiques antagoniques – Mythes et réalités, Caché et dévoilé, Éternel et éphémère, Bruit et silence.

La lecture proposée joue sur les contrastes et les rapprochements, formels et conceptuels, tout en laissant la possibilité aux visiteurs d’en faire leur propre interprétation. Plus de 80 peintures et sculptures choisies, disposées en duos ou trios, incitent à observer, s’interroger et imaginer. Histoires, sons, couleurs et formes s’animent au gré des cheminements. « Dualités » revisite ainsi les collections beaux-arts et offre un nouveau regard sur les œuvres.

Rue du Château Musée du Château Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-05-02 par