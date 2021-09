Arcueil La Maison des solidarités Arcueil, Val-de-Marne Midi des mots : V pour Vegan La Maison des solidarités Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Midi des mots : V pour Vegan —————————- ### Mardi 21 septembre de 12h15 à 14h Rencontre avec Céline Lannucci, humoriste et comédienne, pour une explication de son spectacle proposé le 24 septembre à Jean Vilar, suivi d’un échange autour d’une cuisine végétale préparée par Prends-en d’la Graine. Réservation auprès du service coordination culturelle au 01.46.15.09.77

gratuit sur inscription

Proposé par la maison des solidarités La Maison des solidarités 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

2021-09-21T12:15:00 2021-09-21T14:00:00

