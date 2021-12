Rennes Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine, Rennes Midi des Collections Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

**Visites en accès libre de 12h à 14h, dans la limite de la jauge Réservées aux personnels et étudiants de l’Université de Rennes 1** – Galerie de zoologie / Rdv bât 3 – Serre botanique / Rdv bât 37 – Galerie des instruments scientifiques / Rdv bât 6 – Toiles de Mathurin Méheut et Yvonne-Jean Haffen / Rdv bât 5 ► Mardi 1er mars de 12h à 14h Gratuit / Réservé à la communauté universitaire > [Découvrir le patrimoine de l’Université de Rennes 1](https://culture.univ-rennes1.fr/le-patrimoine-universitaire)

Visites des collections universitaires pour les étudiants et personnels de l’Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

