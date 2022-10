MIDI & DEMI : VERMEIL

2022-12-07 12:30:00 – 2022-12-07 POP PSYCHÉ – BR*FR LES MIDIS & DEMI : LA PAUSE DÉJ’ INSOLITE !

Le 1er mercredi du mois, la sirène d’alerte retentit dans tout Brest, pas de panique, c’est le moment de nous rejoindre dans le hall de La Carène ! Les Midis & Demi c’est la pause déjeuner garantie sans stress et discussions de boulot, mais avec de la musique et de la bonne humeur, pour repartir travailler avec la pêche ! Un rendez-vous gratuit et ouvert à tou·tes, qui met à l’honneur groupes et artistes émergent·es et qui résonne bien au-delà des murs de La Carène puisque le concert est retransmis en direct sur Fréquence Mutine (103.8) ! Dernier Midi & Demi de 2022 avec le groupe brestois Vermeil, emmené par Cléo, que vous avez peut-être croisée l’année dernière dans nos studios, où elle officiait comme régisseuse ! Gratuit. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

