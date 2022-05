Midi & Demi : Molto Morbidi, 4 mai 2022, .

Midi & Demi : Molto Morbidi

2022-05-04 12:30:00 – 2022-05-04

LES MIDIS & DEMI : LA PAUSE DÉJ’ INSOLITE !

Le 1er mercredi du mois, la sirène d’alerte retentit dans tout Brest, pas de panique, c’est le moment de nous rejoindre dans le hall de La Carène ! Les Midis&Demi c’est la pause déjeuner garantie sans stress et discussions de boulot, mais avec de la musique et de la bonne humeur, pour repartir travailler avec la pêche ! Un rendez-vous gratuit et ouvert à tou·tes, qui met à l’honneur groupes et artistes émergent·es et qui résonne bien au-delà des murs de La Carène puisque le concert est retransmis en direct sur Fréquence Mutine (103.8) !

Après des débuts remarqués au sein du groupe Shadow Motel, voici les premiers pas en solo de leur chanteuse, sous le nom molto morbidi. Une voix pleine de grâce, au service de compositions atypiques et de mélodies sucrées, aux accents aussi exotiques qu’oniriques. La magie opère !

Plus intimiste que jamais, c’est en transformant sa chambre en laboratoire lo-fi que le premier EP “I Don’t Know What I’m Doing” a vu le jour. Ainsi débarrassée de toutes contraintes, la magie opère de manière inouïe. Les mélodies sont sucrées, jumelées à des boites à rythme primitives. Il en résulte des vignettes parfaitement pop, aux accents aussi exotiques qu’oniriques, à la croisée du post punk et de la synthwave. Ce nouvel EP “Expiration Date” est la suite directe de ces expérimentations avec une production plus moderne et ambitieuse. La voix, pleine de grâce, est d’autant plus émoustillante et au service de compositions atypiques aux détours souvent inattendus. Le mastering est une nouvelle fois signé par l’impeccable Carl Saff (Moor Mother, Purple Moutains,Thee Oh Sees). Le tout évoque ainsi sans rougir, le meilleur de Young Marble Giants, Broadcast, ou plus récemment Cate le Bon.

Ouverture des portes à 12h.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

LES MIDIS & DEMI : LA PAUSE DÉJ’ INSOLITE !

Le 1er mercredi du mois, la sirène d’alerte retentit dans tout Brest, pas de panique, c’est le moment de nous rejoindre dans le hall de La Carène ! Les Midis&Demi c’est la pause déjeuner garantie sans stress et discussions de boulot, mais avec de la musique et de la bonne humeur, pour repartir travailler avec la pêche ! Un rendez-vous gratuit et ouvert à tou·tes, qui met à l’honneur groupes et artistes émergent·es et qui résonne bien au-delà des murs de La Carène puisque le concert est retransmis en direct sur Fréquence Mutine (103.8) !

Après des débuts remarqués au sein du groupe Shadow Motel, voici les premiers pas en solo de leur chanteuse, sous le nom molto morbidi. Une voix pleine de grâce, au service de compositions atypiques et de mélodies sucrées, aux accents aussi exotiques qu’oniriques. La magie opère !

Plus intimiste que jamais, c’est en transformant sa chambre en laboratoire lo-fi que le premier EP “I Don’t Know What I’m Doing” a vu le jour. Ainsi débarrassée de toutes contraintes, la magie opère de manière inouïe. Les mélodies sont sucrées, jumelées à des boites à rythme primitives. Il en résulte des vignettes parfaitement pop, aux accents aussi exotiques qu’oniriques, à la croisée du post punk et de la synthwave. Ce nouvel EP “Expiration Date” est la suite directe de ces expérimentations avec une production plus moderne et ambitieuse. La voix, pleine de grâce, est d’autant plus émoustillante et au service de compositions atypiques aux détours souvent inattendus. Le mastering est une nouvelle fois signé par l’impeccable Carl Saff (Moor Mother, Purple Moutains,Thee Oh Sees). Le tout évoque ainsi sans rougir, le meilleur de Young Marble Giants, Broadcast, ou plus récemment Cate le Bon.

Ouverture des portes à 12h.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

dernière mise à jour : 2022-04-27 par