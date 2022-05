Midi & Demi : Ian Caulfield, 6 juillet 2022, .

Midi & Demi : Ian Caulfield

2022-07-06 12:30:00 – 2022-07-06

LES MIDIS & DEMI : LA PAUSE DÉJ’ INSOLITE PREND SES QUARTIERS AUX ATELIERS DES CAPUCINS !

Le premier mercredi du mois, la sirène d’alerte retentit dans tout Brest, pas de panique, c’est le moment des Midis & Demi, la pause déjeuner garantie sans stress, avec de la musique et de la bonne humeur ! Un rendez-vous gratuit et ouvert à tou·tes, qui met à l’honneur groupes et artistes émergent·es et qui résonne bien au-delà des murs de La Carène puisque le concert est retransmis en direct sur Fréquence Mutine (103.8) !

Comme tout droit sorti d’un film de Gus Van Sant période Paranoïd Park ou encore de Tim Burton période Big Fish, c’est par sa voix rauque et juvénile, sa guitare, des boîtes à rythmes hip-hop et des synthés enfantins que ce jeune d’origine Rémoise nous conte ses romances de gamin rêveur et désabusé.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Co-production Ateliers des Capucins & La Carène

