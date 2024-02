Midi & Demi Endro duo acoustique La Carène Brest, mercredi 6 mars 2024.

Le 1er mercredi du mois, la sirène d’alerte retentit dans tout Brest, pas de panique, c’est le moment de nous rejoindre dans le Hall de La Carène pour le Midi & Demi ! Vous connaissez le principe vous ramenez votre pique-nique et profitez de votre pause-déjeuner en musique. Un rendez-vous gratuit et ouvert à tou·tes, qui met à l’honneur groupes et artistes émergent·es !

Klervi Rouyer, harpiste, et Neven Le Pennec, guitariste ont formé le duo Endro. Ils proposent leurs propres compositions musicales. À travers les sonorités et les timbres de leur deux instruments acoustiques et leur grande complicité, ils invitent le spectateur à un voyage musical traversant diverses ambiances sonores d’un univers sensible, chaleureux et pétillant. Ces deux jeunes musiciens issus d’une culture musicale traditionnelle ontouvert leur créations en puisant leur inspiration 4 coins du monde. On y retrouve des rythmes funk, afro, ou même pop, jazz…

Informations pratiques

Salle La Grande Carène Club de La Carène

Début : 2024-03-06 12:30:00

fin : 2024-03-06

La Carène 30 rue Jean-Marie Le Bris

Brest 29200 Finistère Bretagne

