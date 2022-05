MIDI & DEMI DUO DU BAS : LES GÉANTES Brest, 1 juin 2022, Brest.

MIDI & DEMI DUO DU BAS : LES GÉANTES La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest

2022-06-01 12:30:00 – 2022-06-01 La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris

Brest Finistère

Chansons pour objets trouvés et personnages non-ordinaires, écrites et composées par Elsa Corre et Hélène Jacquelot. “Cette histoire a des allures de conte, où chaque étape du voyage est une rencontre avec un personnage aussi merveilleux qu’étrange…. Sur notre chemin, nous avons recontré 7 géantes. Chacune détenant sa lubie, sa particularité, sa beauté et sa réponse à la vie. Chacune nous a offert un monde enchanté où bien souvent le jeu est roi et où l’enfance est reine”.

Le Hall – Gratuit

Tout public à partir de 7 ans.

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/

