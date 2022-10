MIDI & DEMI : CRENOKA, 2 novembre 2022, .

2022-11-02 12:30:00 – 2022-11-02

POP DE SCIENCE-FICTION – FR

LES MIDIS & DEMI : LA PAUSE DÉJ’ INSOLITE !

Le 1er mercredi du mois, la sirène d’alerte retentit dans tout Brest, pas de panique, c’est le moment de nous rejoindre dans le hall de La Carène ! Les Midis & Demi c’est la pause déjeuner garantie sans stress et discussions de boulot, mais avec de la musique et de la bonne humeur, pour repartir travailler avec la pêche ! Un rendez-vous gratuit et ouvert à tou·tes, qui met à l’honneur groupes et artistes émergent·es et qui résonne bien au-delà des murs de La Carène puisque le concert est retransmis en direct sur Fréquence Mutine (103.8) !

CRENOKA

Fidèle à l’artisanat qu’invoque la création, Crenoka explore et expérimente.

Bruits du monde intra et extraterrestres, sons digitaux, chansons maladroites lofi, fragments de réalité volée au dictaphone composent une pop de chambre précieuse et lumineuse. Le royaume de fiction qu’elle bâtit est teint de cyberpunk aux allures de manga où se bousculent les thèmes de la condition humaine, la mémoire, la réalité vs la technologie.

Armée de ses machines, Crenoka crée un cocon fragile et intimiste pour conter ses histoires dans une mise à nu la plus totale. Sa mixtape Earth capsules est sortie début 2022 chez Figures Libres Records.

Ouverture des portes à 12h

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

Production La Carène

