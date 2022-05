Midi de l’EBA Affinités-Rencontre de Gyeol École des Beaux-Arts Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Midi de l’EBA Affinités-Rencontre de Gyeol École des Beaux-Arts, 17 mai 2022, Versailles. Midi de l’EBA Affinités-Rencontre de Gyeol

École des Beaux-Arts, le mardi 17 mai à 12:00 Entrée Libre

Visite guidée de l’exposition par Myoung Nam Kim commissaire de l’exposition de gravure contemporaine sur bois École des Beaux-Arts 11 Rue Saint-Simon 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

2022-05-17T12:00:00 2022-05-17T14:00:00

