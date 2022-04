Midi Beaujolais Beaujeu Beaujeu Catégories d’évènement: Beaujeu

Rhône

Midi Beaujolais Beaujeu, 17 novembre 2022, Beaujeu. Midi Beaujolais Théâtre Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu

2022-11-17 12:00:00 – 2022-11-17 Théâtre Place de l’Hôtel de Ville

Beaujeu Rhône EUR 25 25 Prenez le temps de faire une pause au chaud, au Théâtre de Beaujeu : à l ‘heure du déjeuner, menu Beaujolais traditionnel et Beaujolais Nouveaux.

Ambiance musicale : duo chant et accordéon. Théâtre Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: Beaujeu, Rhône Autres Lieu Beaujeu Adresse Théâtre Place de l'Hôtel de Ville Ville Beaujeu lieuville Théâtre Place de l'Hôtel de Ville Beaujeu Departement Rhône

Beaujeu Beaujeu Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaujeu/

Midi Beaujolais Beaujeu 2022-11-17 was last modified: by Midi Beaujolais Beaujeu Beaujeu 17 novembre 2022 Beaujeu rhône

Beaujeu Rhône