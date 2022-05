Midi au Théâtre : Il faut absolument que tu lises ça, 12 mai 2022, .

Midi au Théâtre : Il faut absolument que tu lises ça

2022-05-12 – 2022-05-12

Plaisir en solo, la littérature n’en est pas moins un art du partage qui se colporte de proche en proche. Et si, le temps d’un déjeuner, nous mettions nos plus beaux trésors en commun ? Lecteur et passeur passionné, Sébastien Valignat se propose de collecter les textes qui vous sont chers et d’en choisir des extraits. Le jour J, rendez-vous au Théâtre pour entendre ceux-ci d’une oreille neuve. Et à double titre, puisqu’ils seront interprétés par un duo composé d’une comédienne et d’un musicien. Vous aurez même la possibilité de passer le témoin en direct aux artistes, en expliquant – si vous le souhaitez – les raisons de votre choix aux autres spectateurs…

accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2021-2022/programme/spectacles/il-faut-absolument-que-tu-lises-ca

