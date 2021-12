Midget! & Gavin Bryars : Qui parle ombre – Saison Soufflerie Théâtre (Le) – Rezé, 23 janvier 2022, Rezé.

2022-01-23

Horaire : 17:00

Chanson contemporaine.Le duo français Midget! et le compositeur britannique Gavin Bryars main dans la main pour une collection de chansons arrangées comme une symphonie en huit mouvements, avec l’ensemble 0 et le Macadam Ensemble. C’est une histoire de circulation des idées et des envies qui est au coeur de la collaboration entre Midget! et Gavin Bryars. En 2017, le duo français publie son troisième album, « Ferme tes jolis cieux », collection de chansons envisagée et orchestrée comme une symphonie. La chanteuse Claire Vailler et le guitariste Mocke y déploient une écriture singulière, où des traces de jazz, de folklore médiéval ou de musiques baroque et contemporaine imprègnent des pièces d’une beauté envoûtante. Ce disque, dont certains aspects s’inspirent du travail de Gavin Bryars, parvient aux oreilles du célèbre compositeur britannique, qui tombe sous son charme et émet le vœu d’une collaboration avec Midget! Ce sera « Qui parle ombre », nouvel ensemble de chansons fondues en une pièce unique grâce au génie des timbres et des matières de Gavin Bryars, qui signe la composition des arrangements orchestraux. Une articulation entre musiques savante et populaire qui prendra vie avec l’ensemble 0, constitué en nonette avec Gavin Bryars et l’ensemble vocal Macadam.

