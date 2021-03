Paris Midem Digital Paris Midem Latin American Forum Midem Digital Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Midem s’associe avec le leader du live LatinX BizarroLab pour deux jours de conférences, showcases et networking dédiés aux marchés clés que sont l’Argentine, la Colombie, le Chili et le Mexique. Le Latin American Forum rassemblera, sur Midem Digital, les leaders de l’industrie musicale latino-américaine (de ONERpm à Altafonte en passant par M3, CD Baby, Criteria, LAMC ou Billboard), ainsi que des artistes phares tels que Carlos Vives, Ximena Sariñana ou Francisca Valenzuela, afin d’offrir des clés de compréhensions de ces marchés, favoriser le networking international et créer des opportunités de business en se connectant avec les +12K délégués. Le Forum mettra également un coup de projecteur sur des artistes à fort potentiel international au travers d’une série de showcases permettant de se plonger dans la richesse et variété des sons et scènes musicales de la région. [Découvrez le programme du Midem Latin American Forum](https://www.midem.com/en-gb/conferences/latin-american-forum.html)

Accès gratuit sur inscription sur Midem Digital

Le Midem organise 2 jours de conférences, showcases et networking accessibles gratuitement pour (re)découvrir les opportunités d'export et de business en Argentine, Colombie, Chili et Mexique.

