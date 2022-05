MID SUMMER FESTIVAL – MON AMANT DE SAINT-JEAN Condette Condette Catégorie d’évènement: Condette

MID SUMMER FESTIVAL – MON AMANT DE SAINT-JEAN Condette, 23 juin 2022, Condette. MID SUMMER FESTIVAL – MON AMANT DE SAINT-JEAN Condette

2022-06-23 – 2022-06-23

Condette Pas-de-Calais Condette Quand la chanson française rencontre la musique ancienne.

Vincent Dumestre nous propose un spectacle sensible où les plus belles pages du répertoire baroque côtoient de célèbres mélodies réalistes du 20ème siècle tout comme des airs traditionnels.

A 20h30 au théâtre élisabéthain

Durée : 1h45 sans entracte +33 3 21 21 73 65 http://www.chateau-hardelot.fr/ Quand la chanson française rencontre la musique ancienne.

Vincent Dumestre nous propose un spectacle sensible où les plus belles pages du répertoire baroque côtoient de célèbres mélodies réalistes du 20ème siècle tout comme des airs traditionnels.

A 20h30 au théâtre élisabéthain

Durée : 1h45 sans entracte Condette

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégorie d’évènement: Condette Autres Lieu Condette Adresse Ville Condette lieuville Condette

Condette Condette https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/condette/

MID SUMMER FESTIVAL – MON AMANT DE SAINT-JEAN Condette 2022-06-23 was last modified: by MID SUMMER FESTIVAL – MON AMANT DE SAINT-JEAN Condette Condette 23 juin 2022

Condette