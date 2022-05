MID SUMMER FESTIVAL – MEZZOS TRIOMPHANTES !

MID SUMMER FESTIVAL – MEZZOS TRIOMPHANTES !, 25 juin 2022, . MID SUMMER FESTIVAL – MEZZOS TRIOMPHANTES !

2022-06-25 – 2022-06-25 Antonio Vivaldi, Airs et concertos pour violon

Les magnifiques voix d’Adèle Charvet et d’Eva Zaïcik nous entrainent sur les chemins de l’italie baroque.

Au théâtre élisabéthain à 20h30 / durée : 1h45 avec entracte / sur réservation Antonio Vivaldi, Airs et concertos pour violon

Les magnifiques voix d’Adèle Charvet et d’Eva Zaïcik nous entrainent sur les chemins de l’italie baroque.

Au théâtre élisabéthain à 20h30 / durée : 1h45 avec entracte / sur réservation dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville