MID SUMMER FESTIVAL – LE CHANT DE L’AUBE, 25 juin 2022, .

MID SUMMER FESTIVAL – LE CHANT DE L’AUBE

2022-06-25 – 2022-06-25

Music & cup of tea à 17h

La viole de gambe a connu de nombreuses heures de gloire entre le 16ème et le 18ème siècle. De l’Italie renaissante à l’Angleterre des périodes élisabéthaine et jacobéenne puis à la France des 17ème et 18ème siècles, celle-ci a vu ses répertoires fleurir et son identité s’affirmer.

Devenant l’un des instruments au son si proche de la voix, il en vint à symboliser l’expression humaine.

Au jardin d’hiver / durée : 45 minutes sans entracte / sur réservation

