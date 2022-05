MID SUMMER FESTIVAL – DÎNER BAROQUE, 24 juin 2022, .

MID SUMMER FESTIVAL – DÎNER BAROQUE

2022-06-24 – 2022-06-24

Au sein de l’installation éphèmère posée près des murailles du château, musique et gastronomie se rencontrent pour cette soirée d’été. Après un dîner fait de surprises concoctées par les chefs Sébastien Kochman et Nicolas Choquet, François Joubert-Caillet qui est aujourd’hui une figure incontournable de la viole de gambe, nous fait entendre son chant pour attendre la nuit la plus courte de l’année.

Pavillon éphémère – Cool K’Cahuete / Durée : 2h avec repas et concert – à 20h / sur réservation

