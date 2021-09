Microscopies #6 Le Salon Auberge de jeunesse Stéphane Hessel, 16 octobre 2021, Lille.

Le Festival Microscopies c’est re-parti ! Le premier rendez-vous se déroulera les 16 et 17 Octobre à l’ Auberge de Jeunesse HI Lille pour une 6ème édition ! Cette année, le Salon Microscopies réunit plus d’une trentaine d’artistes auteur.ice.s de France et de Belgique le temps d’un week-end pour célébrer la micro-édition sous toutes ses formes dans les paillettes et la joie de se retrouver ! LE PROGRAMME COMPLET ARRIVE ! SAMEDI 16/10 : 14h à 19h30 : Salon et ateliers 20h : Soirée PERFORMANCES DIMANCHE 17 : 11h : Conte Musical “L’Arbravie” par Le Vent du Riatt 40 minutes, à partir de 6 mois jusque très vieux & vieilles. (Jauge limitée, réservation fortement conseillée! [https://www.helloasso.com/…/l-arbravie-spectacle-pour](https://www.helloasso.com/…/l-arbravie-spectacle-pour)…) 12h – 18h : Salon et ateliers Retrouvez nous pour rencontrer ces êtres fantastiques : • Studio Courte échelle • Le Sabot • Abri Noïr • Nicolas Lavoye • Quatre par trois • Comme un Arbre! éditions • L’organisation de la chute • L’Ardente • Actes nord éditions • Atelier du bourg • Ni fait ni à faire + La Choumette • 3FPJ – 3 fois par jour • VER(R)UE • Acédie 58 • collectif Zines dans le salon • Éditions L’écoeillir • Éditions Cinabre • Studio a2 • Zine Panique • Ivonne Gargano • Momme éditions • Atelier Téméraire • Collection de vie • Léontine Soulier • Fabrique de signes • Les Démêlées • Les Piñatas (of course!) et Les artistes de la Piñateam ! Et pour nous accompagner le samedi, La Cie Sac à dès sera présente ! Étienne vous proposera de tourner vous même votre stylo, afin de vous mettre vous aussi à l’écriture de… qui sait, une future micro-édition ?! Pass sanitaire obligatoire

Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Bd Painlevé Lille Lille Lille-Moulins Nord



