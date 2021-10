Lille LILLE / Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Lille, Nord Microscopies #6, c’est parti ! LILLE / Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Lille Catégories d’évènement: Lille

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à LILLE / Auberge de jeunesse Stéphane Hessel

SAMEDI 16 / 10 * 14h à 19h30 : Salon et ateliers * 20h : Soirée PERFORMANCES toutes les infos : [[https://www.facebook.com/events/6305028479537098](https://www.facebook.com/events/6305028479537098)](https://www.facebook.com/events/6305028479537098) DIMANCHE 17 : * 11h : Conte Musical “L’Arbravie” par @Le Vent du Riatt 40 minutes, à partir de 6 mois jusque très vieux & vieilles. (Jauge limitée, [réservation fortement conseillée](https://www.helloasso.com/associations/les-pinatas/evenements/l-arbravie-spectacle-pour-enfants?fbclid=IwAR38VbfSw81Sda5LHPsq42uiPqQtyJPMaM2K2JND2yD45jgBdu6BYuNQQdA) * 12h – 18h : Salon et ateliers • Retrouvez nous pour rencontrer ces êtres fantastiques

Sur inscriptions

Voici le programme de feu du festival Microscopies, 6ème édition ! LILLE / Auberge de jeunesse Stéphane Hessel boulevard Painlevé LILLE Lille Lille-Centre Nord

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:30:00;2021-10-16T20:00:00 2021-10-16T22:00:00;2021-10-17T11:00:00 2021-10-17T18:00:00

