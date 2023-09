Colloque « Des mots sur les maux » Micropolis – Besançon Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Colloque « Des mots sur les maux » Micropolis – Besançon Besançon, 5 décembre 2023, Besançon. Colloque « Des mots sur les maux » Mardi 5 décembre, 09h00 Micropolis – Besançon la MSA de Franche-Comté organise une journée dédiée au mal-être en agriculture : une journée pour comprendre et échanger. Le programme définitif est à venir. Micropolis – Besançon 3 Boulevard Ouest, 25000 Besançon Besançon 25000 Rosemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-12-05T09:00:00+01:00 – 2023-12-05T17:00:00+01:00

