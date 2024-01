STARMUSICAL MICROPOLIS Besancon, samedi 16 mars 2024.

STARMUSICAL50 ANS DE PASSION RYTHME PAR LES PLUS GRANDS TUBES DES COMEDIES MUSICALES ! Synopsis :C’est dans cet entrepôt désaffecté, réaménagé en Music-hall de fortune que notre homme découvre la passion de son défunt père pour les comédies musicales. Domi, tenancière aux formes généreuses et à la gouaille facile l’accueille tout en donnant le top des répétitions à Woof, Crissy et Iggy et en rabrouant Johnny Rockfort pour sa performance mitigée de la veille. Notre héritier, les yeux écarquillés, s’émeut en croisant Salieri et Mozart, se liquéfie devant Aaron et Yokebed, admire Emcee, devine à travers les échafaudages Gringoire et Phoebus, prend le pas de Donna Sheridan, se remémore la fraternelle amitié liant Dick à Bernadette, s’émerveille devant Roméo et Juliette … mais que font-ils tous ici à chanter et danser dans cette exaltante bonne humeur s’interroge-t-il ? mais c’est sans compter sur les frissons qui l’électrocutent quand d’incandescentes créatures le frôlent chorégraphiant Cabaret, il virevolte et n’en reste pas moins bouche bée devant celles toutes aussi envoûtantes de Moulin Rouge, sa respiration s’accélère, sa tête tourne, il est au bord de l’évanouissement quand … A ce moment-là il comprend tout l’amour de son papa pour le monde artistique et va prendre une décision qui bouleversera sa vie. Et vous que feriez-vous ?Note des producteurs :STARMUSICAL est une création originale, une ode à la passion, à l’amour, inspirée par Claude Cyndecki, écrite et mise en scène par David Alexis.Sur scène, ce sont 15 chanteurs originaux accompagnés par 7 musiciens et 10 danseurs qui interprètent leurs célèbres chansons pour un hommage allant de Hair à Mamma Mia, revisitant Starmania, Notre Dame de Paris, Mozart l’Opéra Rock, Priscilla Folle du Désert, Les Dix Commandements, Moulin Rouge … revenant sur les plus grands moments des comédies musicales qui ont marqué l’histoire du spectacle vivant de ces cinquante dernières années.Pour ce show, les producteurs, Claude Cyndecki à qui l’on doit Stars 80, Les Bodin’s Grandeur Nature, Priscilla Folle du Désert, et Lucy Lee productrice à Broadway de Present Laughter (avec Kevin Kline), Waitress, Escape to Margaritaville, Hello Dolly, le vainqueur des Tony en 2018 The Band’s Visit et exporté avec succès en Chine les spectacles de Cats, Wicked, Rent, Romeo et Juliette et Le Rouge et le Noir, ont engagé de nombreux chanteurs originaux : Parmi eux, on retrouve des voix familières comme celles de Sophie Delmas, Florent Mothe, Mikelangelo Loconte, Anais Delva, Pedro Alves, Anne Warin, Louis Delort, Nuno Resende, Hakob, Candice Parise, Laurent Ban, Renaud Hantson, Philippe d’Avilla, Dominique Magloire, Sébastien Agius, Noémie Garcia … et bien d’autres. Moment unique du spectacle, le piano voix, comme en suspension au-dessus de ce tourbillon d’énergie, les voix de STARMUSICAL rendent un hommage émouvant à Jacques Demy et Michel Legrand, deux figures iconiques des comédies musicales françaises !STARMUSICAL sera en tournée dans toute la France à partir du 28 février au zénith de Montpellier et à Paris Accor Arena le mercredi 27 mars 2024.

Tarif : 45.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

MICROPOLIS 3 BVD OUEST 25000 Besancon 25