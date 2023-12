BLACK M MICROPOLIS Besancon, 20 janvier 2024, Besancon.

-REPORT-Le concert de BLACK M au Micropolis à BESANCON prévu le 2 juin 2023 à 20h00 est reporté au samedi 20 janvier 2024 à 20h00 dans la même salle.Les billets pour la date du 2 juin 2023 sont valables pour la nouvelle date du 20 janvier 2024. Vous ne pouvez pas vous rendre à la nouvelle date ?Vous pouvez demander le remboursement de vos billets jusqu’au 15 janvier 2023 auprès du point de vente où vous avez acheté vos billets. BLACK M La légende Black Après avoir révolutionné le paysage du rap Français, BLACK M est aujourd’hui installé comme artiste de renom, suivi et écouté partout dans le monde. Il marque par son style musical entre hits populaires, titres techniques, nostalgiques et avant-gardisme. Avec la rage de triompher, il conserve une énergie sans failles et met un point d’honneur à partager le plus possible avec son public. En 2022, BLACK M fait son grand retour musical en solo avec un tout nouvel album ; et sera en 2023 en tournée dans toute la France, Suisse et Belgique et à Paris pour une série de 4 concerts événements à l’Olympia en juin. Ne manquez pas « La légende Black Tour » !

Tarif : 39.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00

MICROPOLIS 3 BVD OUEST 25000 Besancon 25